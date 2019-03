Der FC Dübendorf 2 kann es nicht alleine richten

Zwei Zweitliga-Aufsteiger aus der Region gibt es nur selten – zuletzt gelang dies Dübendorf und Effretikon in der Saison 2008/09. In diesem Frühling ist es aber möglich, dass in drei der sechs Gruppen sogar eine Mannschaft aus dem Oberland und dem ­Glattal obenaus schwingt.

Es wäre ein Konstellation, die es weit über 30 Jahre nicht mehr gegeben hat – selbst zu Zeiten, als die 3. Liga noch in neun Gruppen aufgeteilt war (bis 1987).