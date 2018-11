Greifenseer trifft sensationell beim Sieg über Weltnummer 1

Den Fehler abgehakt

«Dieses Spiel ist unbeschreiblich», fasste Elvedi nach dem Schlusspfiff in den Katakomben der Swissporarena in Luzern zusammen. Sein kapitaler Rückpass auf Torschütze Thorgan Hazard habe ihn geschmerzt. Besonders, weil ihm der Fehler in einem derart wichtigen Spiel unterlief. «Aber ich bin der Typ, der solche Szenen abhaken kann. Das Team hat mir dabei geholfen», so der Greifenseer.

Erleichtert war der Innenverteidiger darüber, dass er nach einer Stunde eine Flanke Shaqiris mit dem Kopf noch leicht berührte und ihn zur zwischenzeitlichen 4:2-Führung ablenkte. «Wir haben uns nicht aufgegeben und nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 gemerkt, dass mehr drin liegt», sagte der Gladbach-Söldner ins Mikrophon des Schweizer Fernsehens.

Auch Freuler in der Startelf

In die Startelf beorderte Vladimir Petkovic auch den Hinwiler Remo Freuler, der bis zu seiner Auswechslung in der 79. Minute zu gefallen wusste. Besonders in der ersten Halbzeit, als es die Belgier zwar verstanden Nati-Stratege Granit Xhaka aus dem Spiel zu nehmen, aber Freuler erfolgreich in die Bresche sprang.

Das Turnier der «Final Four» findet vom 5. bis 9. Juni 2019 in Portugal statt. Gegner sind dort neben dem Gastgeber auch England sowie Frankreich oder die Niederlande. Dabei wird es auch um einen schönen Batzen Geld gehen. Neben den 3 Millionen Euro als Startgage und für den Gruppensieg gibt es für den Turniersieger nochmals 4,5 Millionen Euro zu gewinnen. (mig/sda)