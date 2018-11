Uster gewinnt das Derby klar

Der letzte Angriff der Dübendorfer in der Nachspielzeit war symptomatisch für ihren Auftritt in Uster: Daniel Angliker scheiterte mit einem Kopfball an Daniel Ramic, brachte auch den Abpraller aus nächster Nähe nicht am starken FCU-Keeper vorbei und beendete die Aktion statt mit einer Geste der Freude mit einem wütenden Tritt gegen den Torpfosten. Schwacher Trost für den FCD-Stürmer: Am Verdikt hätte sich ohnehin nichts geändert. Der FC Uster gewann das Interregio-Derby zum Abschluss der Vorrunde 3:0 und überwintert vier Punkte über dem Strich auf Rang 9.