Rüti vergibt Zweitore-Vorsprung

Rütis Trainer Shaip Krasniqi wusste nicht so richtig, was er von dem 2:2 seiner Mannschaft im Interregio-Duell in Amriswil halten sollte. «Schade», sagte er und dachte dabei daran, dass Rüti die Partie lange Zeit im Griff gehabt und 2:0 geführt hatte. Angesichts der Überlegenheit des Gegners und dessen Chancenplus in der Schlussphase war er dann aber doch «eigentlich zufrieden mit dem Punkt.»

Alles im Griff