Ein guter Punkt für Brüttisellen

Normalerweise sei er mit einem Punkt nicht wirklich glücklich, sagte Brüttisellens Coach Robert Merlo nach dem 2:2 seiner Mannschaft in Diessenhofen. In diesem Fall sei dies aber ganz anders. «Wenn du kurz vor Schluss ausgleichst und der Gegner in der Nachspielzeit einen Penalty vergibt, dann bist du natürlich zufrieden mit dem Ergebnis», so Merlo.

Diessenhofen zunächst stärker