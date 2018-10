Dübendorf punktet nach Fehlstart

Am Ende konnten die Dübendorfer mit dem 2:2 in Seuzach gut leben. Sie hatten in dem Interregio-Duell einen Zweitore-Rückstand schnell aufgeholt und das Unentschieden trotz einem Chancenplus des Gegners in der zweiten Hälfte gehalten.

Verbessert hat sich die Lage des FCD in Tabelle dadurch allerdings nicht. Weil zwei hinter ihnen liegende Konkurrenten ihre Partien gewannen, liegt er nur noch dank der niedrigeren Anzahl Strafpunkte über dem Strich.

Inferiorer Beginn