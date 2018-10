Ein Derby, das keinen wirklich glücklich macht

Am Ende war keiner so richtig glücklich. Die Dübendorfer, die um Welten besser gewesen waren als in der Vorwoche beim 1:5 gegen Amriswil, haderten, weil sie spürten, dass gegen durchschnittliche Rütner mehr dringelegen wäre als ein 2:2. Und die Rütner freuten sich kaum, weil sie sich selbstredend mehr erhofft hatten und es verpassten, ihren Vorsprung in der Tabelle auszubauen, nachdem auch sämtliche Verfolger Federn gelassen hatten.