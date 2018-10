Rüti siegt dank Tor in der 94. Minute

Der FC Rüti bewies in der Interregio-Partie gegen die Blue Stars verblüffende Moral. Der Leader liess sich weder von gewichtigen Absenzen noch von einem Rückstand und auch nicht von einem in der Schlussphase verschossenen Penalty beirren und kämpfte bis zur letzten Sekunde um seine Tabellenführung. Der Lohn dafür: Der Siegtreffer zum 2:1 in der 94. Minute. «Verdient», sagte FCR-Trainer Shaip Krasniqi, «weil wir bis zuletzt Gas gegeben haben.»

Zwei ebenbürtige Teams