Gossau schon in der Halbzeit geschlagen

25 Minuten lang ging der Matchplan der Gossauer im Zweitliga-Duell gegen Phönix Seen auf. Sie standen solid und liessen den verlustpunktfreien Tabellenführer nicht ins Spiel kommen. Dann aber gingen die Winterthurer aus dem Nichts in Führung und waren in der Folge nicht mehr aufzuhalten. Mit dem 0:3 war Gossau am Ende noch gut bedient.

Zunächst nichts zugelassen