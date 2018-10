In der Nachspielzeit alles verspielt

Der FC Uster erlebte im Interregio-Duell gegen den FC Widnau ein Déjà-vu der hässlichen Art: Wie schon in der Vorwoche gegen die Reserven des FC Wil vergaben die Ustermer in der Nachspielzeit den Sieg. Nur dass sie diesmal am Ende sogar mit ganz leeren Händen da standen: Sie kassierten nämlich in den Schlussminuten gleich zwei Treffer und verloren ein Spiel, das sie über weiter Strecken unter Kontrolle hatten, 2:3.

Uster hat alles im Griff