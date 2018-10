Dübendorf chancenlos

Dübendorfs Trainer Luigi De Donno wusste für einmal nicht, was er sagen sollte. Die Leistung oder vielmehr die nicht gezeigte Leistung seiner Mannschaft beim bis dahin Tabellenletzten Amriswil hatte ihn sprachlos gemacht. Der interregionale Zweitligist war beim 1:5 ohne jede Chance geblieben und hatte insbesondere in der ersten Hälfte sämtliche Tugenden vermissen lassen. De Donno mochte nichts beschönigen: «Da war einfach alles schlecht», so der FCD-Coach.

FCD nicht präsent