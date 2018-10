Wetzikon siegt in Pfäffikon verdient

Vincenzo Piccinni war gewissermassen der Mann des Spiels für den FC Wetzikon im Drittliga-Derby beim FC Pfäffikon. Der FCW-Captain stand nicht in der Startformation. Trainer Gabor Gerstenmaier wechselte den Routinier beim Stand von 2:2 für die letzten 20 Minuten ein. Und Piccinni fackelte nicht lange: Mit einem Doppelschlag in der 73. und 81. Minute entschied er die Partie zugunsten des Zweitliga-Absteigers. Dem FCP gelang tief in der Nachspielzeit nur noch das 3:4.