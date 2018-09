Uster vergibt den Sieg in letzter Sekunde

Der interregionale Zweitligist Uster verschenkte gegen die Reserven des FC Wil den möglichen fünften Saisonsieg auf naive Weise. In Führung liegend und überdies in Überzahl agierend, konnte er in der 93. Minute einen Entlastungsfreistoss treten. Statt den Ball möglichst weit wegzuspedieren, versuchten die Ustermer einen letzten Angriff zu lancieren und liefen prompt in einen Konter, den Selimi erfolgreich abschloss und für das 2:2-Schlussresultat sorgte. «Das war einfach nicht abgeklärt genug», ärgerte sich FCU-Coach Fabio Digenti über die verlorenen zwei Punkte.