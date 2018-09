Noch eine Klatsche für Brüttisellen

Brüttisellen-Dietlikon steckt in einer schwierigen Phase. Nachdem der Zweitligist in der letzten Runde Tabellenführer Phönix Seen 0:4 unterlegen war, fiel die Pleite auswärts gegen Oerlikon/Polizei gar noch um ein Tor höher aus. Dass sie als Aufsteiger auch einmal deftigere Niederlage beziehen würden, habe er einkalkuliert, sagte Trainer Robert Merlo. «Aber jetzt ist es an der Zeit, aus diesem Tal herauszukommen.»

Schwacher Beginn