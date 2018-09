Greifensee siegt fast mühelos

Zweitligist Greifensee tat sich auf dem Kunstrasen in Oberwinterthur nur zu Beginn schwer. Spätestens nach dem ersten Tor hatte er das Geschehen fest im Griff und nach einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit war die Partie entschieden. Der 3:0-Erfolg über die harmlosen Winterthurer war für den FCG bereits der vierte Saisonsieg in der siebten Partie.

Lange Zeit ungenau