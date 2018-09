Nur bis zum ersten Tor mitgehalten

Am Anfang sah es gut aus für Brüttisellen-Dietlikon. Das Heimteam hielt mit Tabellenführer Phönix Seen nicht nur wacker mit. Es hatte gar mehr Spielanteile und erspielte sich im Gegensatz zu den Gästen auch Chancen. Doch nachdem Phönix bei erster Gelegenheit getroffen hatte, ging bei den Brüttisellern gar nichts mehr und sie verloren deutlich 0:4. «Das war ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten», sagt Brüttisellens Trainer Robert Merlo. Warum sein Team nach dem ersten Gegentor derart den Faden vor, war ihm ein Rätsel.