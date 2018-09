Erster Sieg für Dübendorf

Luigi De Donno konnte aufschnaufen. «Endlich, endlich», sagte der erleichterte Dübendorf-Coach nach dem ersten Saisonsieg im sechsten Anlauf. Der Interregionalligist zeigte auswärts gegen die Blue Stars vor allem in der Defensive eine reife Leistung und gewann 2:0.

«Wir haben uns den Erfolg mit Kampf und Leidenschaft verdient», sagte De Donno, dessen Mannschaft zwar weniger in Ballbesitz war, sich aber zahlreichere und vielversprechender Möglichkeiten erspielte.

Frühe Führung vergeben

Diese Chancen wusste der von Beginn weg aufsässige FCD zunächst allerdings nicht zu nutzen. Schon in der 5. Minute verzog Cédric Nef einen Schuss knapp, nachdem er von Daniel Angliker bedient worden war. Danach wurde ein Abschlussversuch von Ali Hoti gerade noch geblockt und später ein Schuss desselben Spielers an die Latte gelenkt.

Kurz vor der Pause fiel der Führungstreffer für die Dübendorfer dann doch: Hoti setzte nach, verleitete damit einen gegnerischen Verteidiger zu einem schwachen, spritzte dazwischen und schob abgeklärt zum 1:0 ein.

Späte Entscheidung

Auch nach der Pause blieben die Stadtzürcher lange Zeit harmlos. Lediglich mit einigen stehenden Bällen kamen sie in die Nähe des Tores, das von den Dübendorfern gut abgeschirmt wurde.

Erst in der Schlussphase musste der FCD das Wettkampfglück beanspruchen, das ihm in der laufenden Saison bisher gänzlich gefehlt hatte. Nach einem Corner flog ein Kopfball nämlich nur knapp über das FCD-Gehäuse, und wenig später verhinderte Keeper Thierry Ursprung den Ausgleich. Die letzten Zweifel am Premierensieg beseitigte erst Hoti, der in der Nachspielzeit der entblössten Abwehr des Heimteams enteilte und zum zweiten Mal traf.

Blue Stars - Dübendorf 0:2 (0:1). – Tore: 44. Hoti 0:1. 92. Hoti 0:2.