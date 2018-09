Wetzikon stolpert erstmals – Mönchaltorf überrascht

In den zahlreichen Nachtragspielen vom Dienstagabend wussten einige Drittliga-Teams aus der Region zu gefallen.

So brachte in der Gruppe 4 der FC Effretikon den zuvor noch verlustpunktlosen Leader Neftenbach an den Rande einer Niederlage.

Noch stärker trumpfte Neuling Mönchaltorf in der Gruppe 6 auf, der dem vom ehemaligen Uster-2-Coach Roger Fegble betreuten Zweitliga-Absteiger Küsnacht eine empfindliche Niederlage beifügte.

Dafür kam Mitfavorit Wetzikon in Meilen nicht über ein 1:1 heraus.