Greifensee startet mit Niederlage

Weil der FC Greifensee noch im Cup engagiert gewesen war, startete er mit einer Woche Verspätung in die neue Spielzeit. Und auch in der ersten Partie gegen die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen erwachte er spät. Zu spät. Erst in der letzten Minute trafen die Greifenseer zum ersten und einzigen Mal, das Spiel ging 1:2 verloren.

Ereignisarme erste Hälfte