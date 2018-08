Greifensee startet mit Niederlage

Weil der FC Greifensee noch im Cup engagiert gewesen war, startete er mit einer Woche Verspätung in die neue Spielzeit. Und auch in der ersten Partie gegen die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen erwachte er spät. Zu spät. Erst in der letzten Minute trafen die Greifenseer zum ersten und einzigen Mal, das Spiel ging 1:2 verloren.

Ereignisarme erste Hälfte

Zunächst passierte nicht allzu viel auf dem Grossriet. Beide Mannschaften wuchsen nicht über sich hinaus und taten sich kaum weh. Die Partie war ausgeglichen und Möglichkeiten rar. Erwähnung verdient in der ersten Hälfte alleine ein Distanzschuss von Marc Stella, den der Gäste-Keeper aber behändigte.

Nach der Pause dauerte es dafür nicht lange bis zum ersten Treffer. Nyerges profitierte bei einem Eckball von einer Unaufmerksamkeit in der FCG-Abwehr und traf zum 0:1 für die Gäste. Das Heimteam versuchte umgehend zu reagieren, spielte nun druckvoller, tauchte häufiger in der Nähe des gegnerischen Strafraums auf und konnte wiederholt Corner treten, die aber allesamt nicht zum Erfolg führten.

Die mit Abstand beste Chance zum Ausgleich vergab Tobias Niklaus, der in der 72. Minute im Schaffhauser Keeper seinen Meister fand.

Turbulente Schlussphase

Die Entscheidung zu Ungunsten des FCG fiel kurz vor Schluss: Verteidiger David Strebel stoppte einen Gegenspieler vor dem Strafraum regelwidrig, wurde mit der zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen und Qendrim Ferizi verwertete den darauf folgenden Freistoss direkt.

Nachdem Captain Patrick Risi gleich darauf nur den Pfosten getroffen hatte, gelang Patrick Ley in der Nachspielzeit zwar noch das Anschlusstor zum 1:2. Punkte brachte die vehemente Schlussoffensive den Greifenseern aber nicht mehr ein.

Greifensee – Schaffhausen 2 1:2 (0:0). – Tore: 48. Nyerges 0:1. 86. Qe. Ferizi 0:2. 93. P. Ley 1:2