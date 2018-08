Der FC Gossau viel zu harmlos

«Wir hätten wohl noch lange weiterspielen können, ohne etwas zu erreichen», sagte Gossau-Trainer Antonio Limata nach der 0:3-Pleite in Wiesendangen.

Nur wenige Tage nach dem gelungenen Saisonauftakt und dem klaren 6:0-Erfolg gegen Schwamendingen fehlte den Oberländern bei ihren Angriffsbemühungen der letzte Biss. Und weil der FCG auch in der Defensive nicht von Fehlern gefeit war, resultierte eine ernüchternde Niederlage.

Frühe Chance

Die Gossauer versuchten zwar von Beginn weg, an das Torfestival unter der Woche anzuknüpfen und die Partie zu bestimmen Schon nach 10 Minuten und einem Doppelpass mit Peter Niffeler bot sich Jonas Müller denn auch die Möglichkeit, das Spiel in die gewünschten Bahnen zu lenken. Doch der ansonsten treffsichere Stürmer, der gegen Schwamendingen nicht weniger als viermal erfolgreich gewesen war, scheiterte am glänzend parierenden gegnerischen Keeper.

Danach war Gossau zwar weiterhin mehr im Ballbesitz, doch zu weiteren viel versprechenden Chancen führte dies nicht. Im Gegenteil: Noch vor der Pause liessen sich die Gossauer gleich zwei Mal bei Kontern des Heimteams düpieren, so dass sie sich zur Pause einem 0:2-Rückstand gegenübersahen.



Anschlusstor verpasst

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste bemüht, sogleich in die Partie zurückzufinden. Sowohl Niffeler als auch kurz darauf Roman Gachnang verpassten den Anschlusstreffer. In der Folge gelang den Oberländern gegen die solid verteidigenden und die Führung geschickt verwaltenden Wiesendanger nicht mehr viel.

«Der Biss hat gefehlt», urteilte Limata. Allerdings nicht beim Heimteam, das in der Nachspielzeit noch einmal zuschnappte und per Penalty-Nachschuss den Schlusspunkt setzte in einem Spiel, das Limata schnellstmöglich vergessen will: «Abhaken und auf die nächste Partie vorbereiten», so der FCG-Coach.

Wiesendangen - Gossau 3:0 (2:0). – Tore: 31. Idrizi 1:0. 38. Misteli 2:0. 92. Müller (Foulpenalty) 3:0. – Gossau: Jaggi; Carnuccio, Perot, Meyer, Dörig; Meier, Gashi, De Nunzio (46. Limata), Gachnang; J. Müller, Niffeler. – Verwarnungen: 19. Meier, 91. Perot.