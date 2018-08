Mit einer besseren Basis in den Spezialfall

Einen so unausgeglichenen Spielplan sieht man selten: Der FC Fällanden muss die gesamte Vorrunde auswärts absolvieren – in der Rückrunde hat er dafür ausschliesslich Heimspiele. Grund dafür ist nicht eine Laune der Spielplan­macher, sondern die Sanierung des Sportplatzes Glattwis. Sie soll pünktlich auf die Rückrunde beendet sein. Bis dahin trainieren die Fällander auswärts – das Fanionteam im Milandia in Greifensee. «Das ist etwas ungewohnt, aber die Verhältnisse sind hier ja sehr gut», sagt Trainer Nelson Vaz.