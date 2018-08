Eine Prise Lockerheit gehört dazu

Glaubt man der Farbenlehre, kann es für den FC Mönchaltorf nur gut kommen. Denn die Vereinsfarbe orange, so heisst es, sei eine Farbe der Energie, der Unbekümmertheit und des Vergnügens. Und ein Vergnügen war die letzte Saison mit Sicherheit. Zwei Jahre nach dem Sturz in die 4. Liga konnte der FC Mönchaltorf seine Rückkehr in die 3. Liga feiern. In der nächsten Saison aber dürfte der Faktor «Energie» zum Tragen kommen, denn diese braucht es mit Sicherheit, will das Team von Beat Bühler ihr Ziel erreichen.