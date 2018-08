Eine neue Zeitrechnung

Aller guten Dinge sind drei, sagt ein Sprichwort. Eines notabene, das man auf den FC Pfäffikon bezogen nicht anwenden kann. Dreimal hintereinander haben sich die 2015 in die 3. Liga abgestiegenen Pfäffiker vorgenommen, in die 2. Liga zurückzukehren. Dreimal sind sie an der Aufgabe gescheitert. Zu den Spitzenteams zählten sie immer, wurden zweimal Dritter, zuletzt gar Zweiter. Am Ende aber jubelten doch jeweils andere.