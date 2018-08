Eine Frage des Willens

Es ist nicht übertrieben, Paco Sanchez als Pendler zu bezeichnen. Schliesslich schwingt er zwischen Profi- und Amateurfussball hin und her. Auf der einen Seite ist der 53-Jährige Teammanager des FC Wil und hat Aufgaben im Nachwuchs des Challenge-League-Klubs inne, auf der anderen Seite steht er fünf Ligen weiter unten beim FC Wald an der Seitenlinie. Worin der Reiz der Aufgabe an der Laupenstrasse liegt? Sanchez muss nicht überlegen. Der langjährige Trainer fragt sich: «Wie weit kann ich diese Mannschaft bringen?»