Die Sehnsucht des Rückkehrers

Aus seinen Ambitionen machte Volketswils Präsident Markus Denzler noch nie eine Mördergrube. «Wir wollen in drei Jahren in die 2. Liga aufsteigen», sagte er im Sommer 2015 nach einem Neustart mit vielen personellen Wechseln. Aufgestiegen ist der FCV tatsächlich just zu diesem Zeitpunkt – allerdings in die 3. Liga. Er konnte mit einem Start-Ziel-Sieg und ungeschlagen wenigstens die Abstiegsschmach aus der Vorsaison ausmerzen.