Die Bestätigung als Knacknuss

Vladimir Jakovljev ist immer für einen kernigen Spruch gut. Ein Beispiel dafür? Im Frühling darauf angesprochen, dass er mittlerweile der dienstälteste Trainer in der Region ist (Interregio, 2./3. Liga), meinte er nur trocken, auch ihm werde man in Fehraltorf irgendwann sagen: «Hau ab!». So weit aber ist es nicht. Es gibt allerdings gar keinen Grund, dem Trainerroutinier, der seit der Saison 2013/14 auf der Barmatt tätig ist, die Türe zu weisen.