Das Team für das «Weltwunder»?

Besser hätte es den Dübendorfer Reserven in der vergangenen Saison kaum laufen können. Mit dem zweiten Schlussrang in der Gruppe 3 überraschten sie alle – auch sich selber. Zwar war der Equipe ein Mittelfeldplatz durchaus zugetraut worden, aber dass sie gar «best of the rest» hinter dem überragenden Aufsteiger Brüttisellen-Dietlikon würde, das hätte sich Trainer Michele Calleri nicht zu träumen gewagt. Immerhin hatte er den Trainerposten bei Dübendorf 2 erst gerade übernommen und mehrere Spieler von seinem vorherigen Klub Glattal mitgenommen.