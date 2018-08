Auf der Suche nach Konstanz

Effretikons Plan in der letzten Saison war ambitioniert: Man wollte unter die ersten drei vorstossen. Notabene mit einem jungen Team. Platz 5 wurde es für den FC Effretikon schliesslich. Mit satten sieben Punkten Rückstand auf den eigentlich anvisierten Rang. Vielfach habe es an der Routine gemangelt, die beispielsweise Aufsteiger ­Wallisellen an den Tag legte, begründet Trainer Flakon Halimi. Und er hat auch erkannt: «Uns fehlte in vielen Momenten die Konstanz sowie die Kaltschnäuzigkeit, um uns noch besser in der Tabelle zu klassieren.»