Plötzlich geht es im Amateureishockey schnell

In dieser wurde nun offensichtlich, dass die Mehrheit der Klubs für das Weiterführen der Saison ist.

Eine veränderte Situation

Der Verband machte in seiner Mitteilung zudem ebenso deutlich, dass sich die Situation seit dem Unterbruch vom 20. Dezember deutlich verändert hat.

Viele Spieler seien in der Zwischenzeit mit der Omikron-Variante angesteckt worden und mittlerweile genesen, oder hätten sich impfen lassen. Dadurch sei es den Klubs möglich, Spiele und Trainings unter 2G+-Regelung durchzuführen. Einen weiteren Einfluss hat ausserdem die unlängst verkürzte Quarantänedauer.

Bemerkenswert auch: Im Gegensatz zum Handball oder Unihockey startet der Meisterschaftsbetrieb im Eishockey bereits am Wochenende.

Erstligist Wetzikon tritt also am Samstag auswärts gegen Rheinal an. Eine Woche später steht dann das letzte Spiel der Qualifikation statt.

Playoff-Start am Samstag

Auf Stufe 2. Liga geht es sogar direkt mit den Playoffs los. Qualifikationssieger EHC Illnau-Effretikon legt also am Wochenende in den Achtelfinals (best of 3) gegen Schaffhausen los.

Die in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnten Dürnten Vikings müssen derweil als Tabellenletzter in die Abstiegsrunde. Dort heisst der erste Gegner HC Seetal. (dsc)