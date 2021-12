Dübendorf wankt, fällt aber nicht

Der EHC Dübendorf gewinnt am Mittwoch in Seewen knapp 4:3. Nach vierzig Minuten und einer 4:1-Führung deutete wenig auf eine spannende Schlussphase hin. Zu klar hatte der EHCD die MSL-Partie dominiert und sich mit drei Toren in drei Überzahlspielen eine gute Ausgangslage erarbeitet.



Doch Seewen kämpfte sich mit einem Doppelschlag im Schlussabschnitt zurück und sorgte für eine nicht mehr erwartete spannende Schlussphase.