Dübendorfer jubeln dank Doppelschlag

Der EHC Dübendorf gewinnt die MSL-Partie in Chur 3:1. Die Glattaler fanden erst ab Spielmitte besser in die Partie und verzeichneten nach und nach Vorteile.



Letztlich entschied ein Doppelschlag innert 51 Sekunden in der 50. Minute das Spiel zu Gunsten des EHCD. Chur hinterliess trotz geschlossenem Teamauftritt nie den Eindruck, vom schmalen Glattaler Kader profitieren zu können.

Feinkost wurde den 427 Zuschauern im ersten Abschnitt keine geboten. Dübendorf startete sehr verhalten und verzeichnete ungewohnt viele Fehlzuspiele im Aufbau.