Wetzikon muss bis zuletzt zittern

Im Duell zweier Tabellennachbarn setzte sich der EHC Wetzikon am Dienstag in Burgdorf 7:5 durch. Die Wetziker führten im Emmental 2:0, 4:1, 5:3 und 6:4 – liessen den Gegner aber jedes Mal wieder zurück ins Spiel kommen.



Die Siegsicherung gelang den Gästen erst in der Schlussminute, als Rykart im Powerplay das 7:5 ins leere Tor erzielte, nachdem das Heimteam alles auf eine Karte gesetzt hatte.