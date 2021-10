In der alten Dübendorfer Heimat verloren

Wenn es nach den Baslern geht, wird es nicht mehr viele solche Spiele geben. Womöglich würde ihr Trainer Christian Weber auch künftig gerne öfter in den «Chreis» zurückkehren. Nicht nur, weil hier Anfang der 1980er-­Jahre seine Spielerkarriere begonnen hatte, in deren Verlauf er es auf über 600 NLA-Spiele, je zwei Meistertitel mit Davos den ZSC Lions und über 100 Länderspiele für die Schweiz brachte. Sondern auch, weil er in keine andere Halle so einen kurzen Anfahrtsweg hat – Weber wohnt in Dübendorf.