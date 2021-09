Wetzikon bleibt auf der Siegesstrasse

«Die Saison gut zu starten ist wichtig», hatte Christian Modes vor Beginn der Meisterschaft gesagt. Nach drei Runden kann der Trainer des EHC Wetzikon zufrieden festhalten: «Dieses Etappenziel haben wir erreicht.»



Nachdem der Oberländer Erstligist am Samstag mit dem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen den EHC Frauenfeld, den Aufstiegsfavoriten Nummer 1, ein klares Zeichen an die Konkurrenz gesendet hatte, setzte er sich am Dienstagabend auswärts gegen Luzern 5:1 durch.