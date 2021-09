Wenn Stimmung eine zentrale Rolle spielt

Geht es nach ihm, befindet er sich ab Samstag auf der Abschiedstournee. Denn der EHC Wetzikon strebt nach oben, will die 1. Liga unbedingt in Richtung MSL verlassen.



Die Oberländer packen ihr ambitioniertes Vorhaben unter einer neuen sportlichen Führung an. Christian Modes hat den im Februar entlassenen Thomas Nüssli beerbt. Zwei Jahre war der Winterthurer Assistenzcoach im EHCW gewesen, ehe man ihm Mitte April die ­Verantwortung übertrug.