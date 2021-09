Die Lokalrivalen haben dasselbe Ziel

Seit Jahren gehören die Dürnten Vikings und der EHC Illnau-Effretikon zu den besten Zweitliga-Teams. Im März 2020 trafen sie sich zum Ostschweizer Final-Duell. 2:1 führten die Dürntner damals, dann wurde die Saison ebenso abgebrochen wie die letzte.



Vergangenen Herbst war schon nach wenigen Partien Schluss, sodass das letzte Derby mittlerweile fast ein Jahr zurückliegt. Und bis zum nächsten ist noch etwas Geduld gefragt. Erst in der 13. Runde treffen die Lokalrivalen in der am Samstag beginnen Meisterschaft aufeinander.