Glanzresultat für den EHCD

Es war eine überaus positive Nachricht, die der Vorstand des EHC Dübendorf seinen Mitgliedern an der Generalversammlung in der Curlinghalle im Chreis überbrachte. Der Glattaler Klub, dessen Fanionteam in der höchsten Amateurliga MSL spielt, verzeichnet einen Gewinn von rund 330000 Franken.



Ende 2018 noch hatte der EHCD verkünden müssen, dass ihm 320000 Franken in der Bilanz fehlen. Es war der Wendepunkt, danach optimierte man viele Prozesse.

Der Klub war damit auf die Corona-Krise vorbereitet. Die Ausgabenbremse funktionierte, die detaillierte Buchführung bildete die Basis, um rasch Unterstützungsbeiträge abrufen zu können. In einem Jahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten von 217‘000 (2020) auf neu 100000 Franken per 30. April 2021 reduziert.

Den ausserordentlichen Gewinn erklärte Finanzchefin Bettina Walser mit grossen, einmaligen Sondereffekten: Alleine 100000 Franken stammen aus dem städtischen Unterstützungsbetrag zu Gunsten der 2019 lancierten Solidaritätsaktion.

«Ein solcher Gewinn ist einmalig und darf nicht zu Fehleinschätzungen führen.» Fredy Meyer, Präsident EHC Dübendorf

Die Cup-Partie gegen die ZSC Lions konnte noch durchgeführt werden, bevor der Meisterschaftsabbruch zu einem abrupten Ausgabenstopp führte. Die budgetierten Eiskosten wurden damit massiv reduziert.

Zudem verzichteten Sponsoren, Fans und viele Mitglieder auf Rückzahlungen. Weiter flossen rund 75000 Franken aus dem Covid-Unterstützungsfonds in den Verein und Ausgleichszahlungen aus Kurzarbeit trugen zum positiven Ergebnis bei, wie der Verein in seiner Medienmitteilung schreibt.