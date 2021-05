Der Wetziker Kaderbau ist abgeschlossen

Seit Anfang Mai ist der EHC Wetzikon wieder im Training. Die Freude der Spieler ist gross, zurück auf dem Eis zu sein. Wenn vorerst auch nicht als Mannschaft, sondern lediglich in Gruppen.



Die Kaderplanung ist derweil erst jetzt abgeschlossen. Mit drei Goalies, sieben Verteidigern und 15 Stürmern packt der EHCW im Herbst die Erstliga-Meisterschaft an, für die er sich den Aufstieg in die höchste Amateurliga MSL zum Ziel gesetzt hat. Die Mannschaft ist gegenüber der abgebrochenen letzten Saison wie vorgesehen etwas kleiner geworden.