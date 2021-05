«Ich bin bereit – egal für welche Rolle»

Es ist eine besondere Zeit für Melvin Nyffeler. «Eine aufregende», wie der Volketswiler sagt. Vor wenigen Wochen sorgte der Torhüter mit den Rapperswil-Jona Lakers in der Meisterschaft für Furore, stiess mit dem Zehnten der Qualifikation bis in den Halbfinal vor. Ein Playoff-Märchen erster Güte – mit Nyffeler in einer Hauptrolle.