Die Verjüngung kommt mit Ansage

Zumindest etwas Gutes hatte der Saisonabbruch im Dezember. Das Trainerduo der Dürnten Vikings hatte so viel Zeit wie noch nie für die Kaderplanung.



Christian Thiemeyer und Gunnar Hosner hatten allerdings auch eine knifflige Aufgabe zu lösen – einen Umbruch in der Mannschaft. Gleich sieben langjährige Stammspieler stehen den Vikings in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung.

«Wir werden das Fehlen dieser drei Herren merken.» Gunnar Hosner, Trainer Dürnten Vikings