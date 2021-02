Für Nüssli ist im EHCW kein Platz mehr

Ob wie ins Feld geführt tatsächlich ausschliesslich finanzielle Gründe zur Trennung führten, lässt sich von aussen nicht beurteilen. Frei von Nebengeräuschen war Nüsslis Arbeit – wie die von jedem Trainer – allerdings nicht.

Wobei sich der Appenzeller bewusst war, Neuland zu betreten. Vor Saisonbeginn sagte er: «Nur weil ich lange gespielt habe, heisst das noch lange nicht, dass ich alles weiss. Ich werde Fehler machen.»

«Hockey lebt von Emotionen. Geredet wird viel. Was jeweils dran ist, wissen nur die Beteiligten.» Hanspeter Sahli, Präsident EHC Wetzikon

Mit Beginn der Eistrainings keimten beim EHCW hinter vorgehaltener Hand denn auch einige kritische Stimmen auf. Man hört, Spieler hätten moniert, der neue Trainer habe in der seit Jahren erfolgreichen Mannschaft ohne Not alles auf den Kopf gestellt.

Von mangelnder Disziplin in den Trainings ist die Rede. Und von mehreren Seiten hiess es, der Ex-Profi tue sich schwer bei der Arbeit mit Amateursportlern.

Ob die Vorwürfe stimmen und angesichts der Unerfahrenheit Nüsslis angebracht sind, bleibt offen. Präsident Sahli sagt: «Hockey lebt von Emotionen. Geredet wird viel. Was jeweils dran ist, wissen nur die Beteiligten.»

Fakt ist zudem: Sportchef Piceci zeichnete in seiner Saisonbilanz zwar kein völlig makelloses Bild. Er fand dennoch, grundsätzlich habe die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Trainer funktioniert.

Es gebe aber auch noch einiges zu verbessern, sagte Piceci vor einem Monat. «Man muss sich beidseitig die Möglichkeit dafür geben.»

Die magere Bilanz

Nüssli erhält die Chance, sein Profil als Trainer zu schärfen, nach der Trennung nun nicht mehr. Zumindest nicht beim EHC Wetzikon. Was aber bleibt von seinem kurzen Gastspiel?

Auf den ersten Blick eine sportliche ernüchternde Bilanz. Von den sechs Meisterschaftsspielen unter Nüssli verloren die Oberländer vier. Sie kassierten zudem am zweitmeisten Gegentore in der Ostgruppe.

Das ist für die breit besetzte und mit zahlreichen überdurchschnittlich guten Spielern besetzte Mannschaft, die in den letzten Jahren in der 1. Liga immer zur Spitze zählte, schlicht zu wenig.

Auch wenn man die Zahlen fairerweise relativieren muss. So hätte Nüssli keinen schlechteren Zeitpunkt erwischen können, um seine Trainerkarriere zu starten.

«Wir lassen erstmals ein wenig Luft durch, brauchen einen Moment der Ruhe.» Hanspeter Sahli, Präsident EHC Wetzikon

Die Pandemie diktierte die Bedingungen. Immer wieder neue Einschränkungen stellten den Staff vor grosse Herausforderungen. Und erschwerten die Arbeit.

Kommt hinzu: Der EHC Wetzikon hatte sich zuletzt auch unter Vorgänger Roger Keller zu Beginn der Meisterschaft sehr schwer getan. Zudem kommunizierte Nüssli früh, der Fokus liege bis zu den Weihnachten nicht auf den Resultaten, sondern auf der Entwicklung.

Es gehe darum, die Neuerungen zu implementieren. Ob Nüsslis Plan aufgegangen wäre? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Der Meisterschaftsabbruch nahm dem einstigen NHL-Draft die Chance.

Suche nach einem Nachfolger hat Zeit

Wer Nüsslis Nachfolger wird, ist offen. Und dürfte auch nicht schon in den nächsten Tagen feststehen, wie Präsident Sahli sagt. «Wir lassen erstmals ein wenig Luft durch, brauchen einen Moment der Ruhe.»

Den Budgetrahmen für die Mannschaft hat man derweil festgelegt. Das Kader dürfte gegenüber der letzten Saison wohl etwas weniger gross werden.

An den sportlichen Zielen ändert der jüngste Entscheid des Oberländer Erstligisten gleichwohl nichts. Er strebt weiterhin den Aufstieg in die höchste Amateurliga MSL an.