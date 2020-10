Dübendorf findet die Lücke nicht

Früh ging der EHC Dübendorf in Arosa 1:0 in Führung. Doch es blieb bis zum Ende der einzige Treffer für die grundsätzlich gefällig aufspielenden und über Chancen verfügenden Glattaler. So drehte Doppeltorschütze Andreas Tschudi das MSL-Spiel für Arosa in der 44. Minute endgültig und sicherte damit den Bündnern die volle Punktzahl.