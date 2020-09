Wetzikons Nachlassen brutal bestraft

«Wir haben uns gefühlt, wie Brasilien im Halbfinal der WM 2014», schreibt der EHC Wetzikon in seinem ersten Matchbericht der Erstliga-Saison. Die Seleçao verlor bekanntlich damals vor heimischem Publikum geschichtsträchtig 1:7 gegen den späteren Weltmeister Deutschland.

1:7 endete auch das Mitteldrittel aus Sicht des EHCW – nachdem er zunächst 4:0 geführt hatte. Und so gingen die Oberländer am Ende mit einer 6:8-Niederlage gegen Reinach vom Eis. Das Pflichtspiel-Debüt von Trainer Thomas Nüssli ging somit gehörig in die Hosen.