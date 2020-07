Andrighetto wechselt zu den ZSC Lions

«Ich freue mich unglaublich auf die Zeit mit den ZSC Lions und brenne auf meinen ersten Einsatz in der National League», sagt Andrighetto. Lions-Sportchef Sven Leuenberger ist selbstverständlich ebenfalls glücklich über die Heimkehr des Angreifers.

«Sven bringt als Spielmacher und Skorer Qualitäten mit, die wir gut gebrauchen können.» Andrighetto sei sowohl technisch als auch läuferisch sehr versiert, lobt Leuenberger. Und sagt: «Schön, dass er uns gegenüber anderen interessierten Klubs bevorzugt hat.»

Welche Konkurrenten die Lions im Kampf um Andrighettos Gunst ausgestochen haben, ist unklar. Lausanne und dem EV Zug wurde grosses Interesse an einer Verpflichtung des Wermatswilers nachgesagt.

EVZ-Sportchef Reto Kläy sprach vor wenigen Tagen gegenüber «zentralplus» von einem Einstellungsstopp, den er einzuhalten habe. Das Internetportal behauptet allerdings, die ambitionierten Zuger hätten sich dennoch sehr um Andrighetto bemüht.

Ab 2011 in Nordamerika

Eigentlich wäre der Schweizer Nationalspieler noch eine weitere Saison bei Awangard Omsk unter Vertrag gestanden. Der russische Klub aber war mit Andrighettos Leistungen in der letzten Saison (29 Skorerpunkte in 62 Spielen) nicht zufrieden.

Die Verantwortlichen drohten dem Angreifer, ihn ins Farmteam zu versetzen, sollte er dennoch zurückkehren. Am Donnerstag einigten sich die Parteien dann auf die Auflösung des Vertrags.

Vor seinem unbefriedigenden Jahr bei Omsk hatte Andrighetto ab 2011 in Nordamerika gespielt. Erst in den kanadischen Juniorenligen, später absolvierte er dann insgesamt 227 Spiele in der NHL für Montreal und die Colorado Avalanche.

Zudem hat Andrighetto an drei A-Weltmeisterschaften teilgenommen. 2018 gewann er mit dem Nationalteam in Dänemark die WM-Silbermedaille, wobei er im Final gegen Schweden im Penaltyschiessen als einziger Schweizer traf.