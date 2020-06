Es geht los wie üblich – fast

Die alte Saison fand Mitte März ein abruptes Ende just in der entscheidenden Phase. Nun ist klar: In den Eishockey-Amateurligen wird die neue Saison wohl pünktlich anfangen – zumindest an den meisten Orten. Am 19. September beginnt die Spielzeit 2020/2021.

Das geht aus dem Spieldatenplan hervor, der unlängst für die 1. Liga veröffentlicht wurde. Zwar sind die entsprechenden Dokumente für die weiteren Amateurligen noch nicht online – das Datum gilt aber für sämtliche Ligen ab MSL abwärts.