Für die Oberländer Klubs bleibt alles beim Alten

Die Würfel sind gefallen. Die Delegierten der Regio League und die Mitglieder des Nachwuchs- und Amateursport-Komittees haben entschieden, wie die am 12. März abgebrochene Saison auf Amateurstufe gewertet wird. Sie gehen dabei den Weg, den man erwarten durfte.

In Ligen, in denen die entscheidenden Phasen nicht fertig gespielt werden konnten, gibt es keine Aufsteiger. Sämtliche Anträge für Aufstiege am grünen Tisch wurden abgelehnt. Zudem dürfen die abgestiegenen Mannschaften in den oberen Ligen bleiben.