Darum sollte der Gastgeber auf Einladungen verzichten

Rund 20 Minuten nach dem Ende des dritten Finals zwischen Frauenfeld und Wetzikon (3:2) hatten sich die Gemüter am Dienstag beim Oberländer Erstligisten beruhigt. Dass man die erste Chance verpasst hatte, sich den Ostschweizer Meistertitel zu sichern, war abgehakt.

Selbstverständlich war die entspannte Stimmung in der Wetziker Garderobe nicht. Nicht nach diesem Abend, an dem sich der Schiedsrichter mit seiner kleinlichen Regelauslegung in den Mittelpunkt gepfiffen hatte. Am Anfang fühlten sich die Frauenfelder benachteiligt, ab Spielhälfte übernahmen die Gäste diese Rolle.