Wetzikons erste Chance auf den Titel - das Spiel läuft

Zwar stand sowohl letzten Donnerstag als auch letzten Samstag am Ende dasselbe Resultat auf der Tafel – aber die beiden Partien verliefen recht unterschiedlich. Am Donnerstag waren die Wetziker lange zu passiv und gerieten 0:2 ins Hintertreffen, ehe sie aufdrehten, die Partie drehten und sich den Startsieg auch dank etwas Glück sicherten. Am Samstag hingegen gaben sie von Beginn weg den Tarif an, gingen früh in Führung und fanden hernach auf jeden Gegentreffer eine Antwort. Solidarisch und ohne Furcht vor Schmerzen verteidigten sie den knappen Vorsprung beide Male bis zur Schlusssirene. Und sie hatten in Torhüter Odin Neuenschwander jeweils einen Rückhalt in Topform.