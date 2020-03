Wetzikon verpasst die erste Meister-Chance

Erstaunlich war, wie gut die Frauenfelder die schweren Turbulenzen der letzten Tage wegstecken konnten. Statt wie bisher von Kevin Schüepp wurde das Team am Dienstag von Andreas Küng betreut. Der Nachwuchschef sprang ein, nachdem sich der Klub am Sonntag von Schüepp getrennt hatte.

Der 38-Jährige hatte sich nach der 2:3-Niederlage in Wetzikon in einer Whatsapp-Nachricht den Frust von der Seele geschrieben. Er äusserte sich dabei wohl auch abschätzig über Teammitglieder – die Nachricht landete allerdings versehentlich im Gruppenchat der Mannschaft. Und dürfte das Team, das vom ersten Scheibeneinwurf äusserst aggressiv zu Werke ging, letztlich motiviert haben.

Weiterhin am Drücker

Am Donnerstag bietet sich dem EHC Wetzikon die nächste Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Die Vorteile liegen noch immer bei ihm. Er führt in der Serie 2:1 und kann zu Hause antreten. Und an der Qualität der Mannschaft und dem Selbstverständnis, auf den Rückschlag vom Dienstag reagieren zu können, fehlt es mit Sicherheit nicht.

«Wir sind mindestens so gut wie Frauenfeld», weiss Captain Nicolas Marzan. Und letztlich ist auch gar niemand davon ausgegangen, dass eines der Teams im Final durchmarschieren würde. Dafür liegen sie leistungsmässig zu nahe beieinander.

Die Fäden also hält der EHCW weiterhin in der Hand. Um im nächsten Anlauf den benötigten dritten Sieg gegen den Qualifikationssieger einfahren zu können, muss er allerdings wieder an die Leistung des zweiten Finalspiels anknüpfen. «Wir müssen am Donnerstag wieder mehr Willen an den Tag legen», meinte EHCW-Assistenztrainer Christian Modes.